Житель Свердловской области обнаружил в лесу минометную мину
Происшествия
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В лесу у поселка Таватуй свердловчанин обнаружил минометную мину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Информация об обнаружении похожего на боеприпас предмета накануне поступила в дежурную службу территориального ведомства. На место оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН с кинологом.
Специалисты установили, что местный житель нашел 50-мм минометную мину со взрывателем и наколотым капсюлем. Боеприпас представлял опасность для окружающих. Опасную находку транспортировали и позднее уничтожили.
Информация об обнаружении похожего на боеприпас предмета накануне поступила в дежурную службу территориального ведомства. На место оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН с кинологом.
Специалисты установили, что местный житель нашел 50-мм минометную мину со взрывателем и наколотым капсюлем. Боеприпас представлял опасность для окружающих. Опасную находку транспортировали и позднее уничтожили.
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