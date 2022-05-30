Житель Свердловской области обнаружил в лесу минометную мину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесу у поселка Таватуй свердловчанин обнаружил минометную мину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.Информация об обнаружении похожего на боеприпас предмета накануне поступила в дежурную службу территориального ведомства. На место оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН с кинологом.Специалисты установили, что местный житель нашел 50-мм минометную мину со взрывателем и наколотым капсюлем. Боеприпас представлял опасность для окружающих. Опасную находку транспортировали и позднее уничтожили.