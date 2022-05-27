Автоинспекторы разыскивают в Екатеринбурге сбившего ребенка автомобилиста

– В настоящее время проводится административное расследование обстоятельств аварии. Предположительно установлено, что водитель управлял автомашиной Chery Tiggo, – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Широкой Речке в Екатеринбурге автомобилист сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Автоинспекторы разыскивают водителя и очевидцев аварии.По предварительной информации, водитель на неустановленном автомобиле 11 мая в 11:25 ехал по улице Суходольской и при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил девочку, пересекающую дорогу. С места ДТП он скрылся.В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка. Ее доставили в больницу с различными травмами.Водителя и очевидцев происшествия, а также лиц, знающих что-либо о данном ДТП, просят сообщить информацию по телефону 8 (908) 632-43-67.