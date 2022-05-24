Устроившему смертельное ДТП жителю Каменска-Уральского вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском вынесли приговор мужчине, который пьяным сел за руль автомобиля и устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Авария произошла 21 ноября прошлого года около 2:16. Находясь в состоянии опьянения, обвиняемый управлял автомобилем Kia Rio, принадлежащим матери. Двигаясь по улице Алюминиевая в Каменске-Уральском со скоростью не менее 70 км/ч, водитель съехал с проезжей части и допустил наезд на препятствие.В результате ДТП пассажир автомобиля получил множественные телесные повреждения в виде травм головы и тела, от которых скончался на месте происшествия.Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновнику ДТП наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года.