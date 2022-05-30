Возле посёлка Калья под Североуральском таинственно исчез сторож базы отдыха

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 28-го мая, в дежурную часть ОВД города Североуральска поступило сообщение, что накануне пропал сторож базы отдыха «Крив», которая расположена неподалёку от посёлка Калья. По сведению звонивших, Александр Яшагин 1978-го года рождения на лесной базе должен был находиться один. Когда его хватились и начали искать, самого человека найти не смогли, зато обнаружилась принадлежавшая ему сумка. Она валялась в 10 километрах от базы.Из ОВД на осмотр базы отдыха отправили оперативную группу в составе 5 человек. Заодно подключили областное МЧС. На месте был создан оперативный шта по поиску пропавшего. Во главе штаба встал временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по городу Североуральску Евгений Горбунов.В поисках задействованы 5 полицейских и 8 сотрудников 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области. Но ни прочёсывание лесной полосы, ни запросы в близлежайшие населённые пункты результатов пока не дали. Поиски таинственно исчезнувшего сторожа продолжаются.