Сегодняшний пожар в Каменске-Уральском унёс жизнь женщины
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Предположительно, курение и злоупотребление алкоголём привёл к пожару в одном из домов Каменска-Уарльского. Хозяйка жилья (и возможная виновница возгорания) пожара не пережила.
Возгорание возникло сегодня днём в комнате, расположенной в доме с так называемой «коридорной» системой. Тревожный сигнал поступил в пожарную часть с проспекта Победы примерно в половине второго. Прибывшим на место происшествия пожарным не составило большого труда потушить горящие в комнате вещи. Но хозяйку помещения было уже не спасти — 60-летняя женщина погибла, надышавшись ядовитых продуктов горения, наполнивших комнату.
Неопрятный вид комнаты, обилие окурков на полу и пустых бутылок из-под алкогольных напитков позволил предположить, что погибшая вела образ жизни, который рано или поздно приводит к крупным неприятностям, в том числе — как в данном случае — к трагическим итогам.
Возгорание возникло сегодня днём в комнате, расположенной в доме с так называемой «коридорной» системой. Тревожный сигнал поступил в пожарную часть с проспекта Победы примерно в половине второго. Прибывшим на место происшествия пожарным не составило большого труда потушить горящие в комнате вещи. Но хозяйку помещения было уже не спасти — 60-летняя женщина погибла, надышавшись ядовитых продуктов горения, наполнивших комнату.
Неопрятный вид комнаты, обилие окурков на полу и пустых бутылок из-под алкогольных напитков позволил предположить, что погибшая вела образ жизни, который рано или поздно приводит к крупным неприятностям, в том числе — как в данном случае — к трагическим итогам.
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