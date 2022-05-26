Сегодняшний пожар в Каменске-Уральском унёс жизнь женщины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Предположительно, курение и злоупотребление алкоголём привёл к пожару в одном из домов Каменска-Уарльского. Хозяйка жилья (и возможная виновница возгорания) пожара не пережила.Возгорание возникло сегодня днём в комнате, расположенной в доме с так называемой «коридорной» системой. Тревожный сигнал поступил в пожарную часть с проспекта Победы примерно в половине второго. Прибывшим на место происшествия пожарным не составило большого труда потушить горящие в комнате вещи. Но хозяйку помещения было уже не спасти — 60-летняя женщина погибла, надышавшись ядовитых продуктов горения, наполнивших комнату.Неопрятный вид комнаты, обилие окурков на полу и пустых бутылок из-под алкогольных напитков позволил предположить, что погибшая вела образ жизни, который рано или поздно приводит к крупным неприятностям, в том числе — как в данном случае — к трагическим итогам.