В выходные в Волчанске едва не погиб электрик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несчастным случаем закончилась попытка уральского электромонтёра поработать на общественных началах. Желая помочь знакомым садоводам с подачей электричества, мужчина залез на столб и получил сильнейший удар током. Снимать его со столба пришлось спасателям.Дело было в минувшую субботу, в садовом товариществе «Горняк», что под Волчанском. Поначалу потерявшего сознание электрика даже посчитали погибшим, но он начал подавать признаки жизни и его отправили в больницу другого свердловского города — Карпинска.Как сообщает издание «Вечерний Карпинск», состояние у мужчины тяжёлое. По данному инциенту проводятся сразу две проверки: одну из них инициировала прокуратура, а вторую —волчанский отдел полиции. Уже установлено, что на столб электромонтёр полез вне рабочие часы.