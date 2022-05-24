В выходные автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 15 пьяных водителей

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные автоинспекторы поймали в Екатеринбурге 15 пьяных водителей. Об том сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Сотрудники ГИБДД с 27 по 29 мая проводили в Екатеринбурге массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД. За эти дни 15 водителей привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 10 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования.Кроме того, в отношении одного водителя сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.