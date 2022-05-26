Виновника ДТП, в котором погиб человек, осудили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге виновника ДТП, в котором погиб отец троих детей, приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.ДТП произошло в октябре прошлого года. Обвиняемый в Горном Щите употреблял спиртные напитки, а затем сел за руль автомобиля Mazda 3 и поехал в сторону Екатеринбурга. На 14-м километре Полевского тракта, развив скорость автомобиля до 125 км/ч, водитель не справился с управлением, допустил занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.В результате ДТП водитель Lada – отец троих детей – погиб от сочетанной механической травмы тела.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.