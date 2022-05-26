В одном из дворов Екатеринбурга водитель Kia сбил 10-летнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Kia Soul сбил во дворе 10-летнюю девочку. ДТП произошло вчера вечером около дома №31 на улице Вильгельма де Геннина.По предварительным данным, водитель Kia Soul ехал по дворовой территории и сбил девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с ушибом мягких тканей правой стопы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился 25-летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Он пояснил, что ехал по двору со скоростью около 10 км/ч. Неожиданно с детской площадки выбежала девочка, удар пришелся в левую дверь. Мужчина применил экстренное торможение. Для осмотра девочки он вызвал на место скорую медицинскую помощь.