В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 9-летнего ребёнка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 18.00, в Нижнем Тагиле водитель «Renault Logan» сбил 9-летнего мальчика с велосипедом, переходившего через дорогу по пешеходному переходу. Медики диагностировали у ребёнка ушиб ноги и отпустили домой.Инцидент произошёл около дома №19а по Черноисточинскому шоссе. По словам мамы мальчика, её сын перед тем, как выйти на проезжую часть, спешился с велосипеда, посмотрел по сторонам, и только после этого начать переходить дорогу по «зебре».Водитель иномарки объяснил, что не заметил пешехода из-за солнца, слепившего глаза. На него составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходу, рассказали в нижнетагильском ГИБДД.