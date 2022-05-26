В уральской столице под колёсами фуры погиб пешеход
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 мая, в Екатеринбурге на улице Челюскинцев под колёсами грузовика погиб пешеход. Инцидент произошёл недалеко от перекрёстка улиц Московская — Хомякова.
Видео с места происшествия опубликовал очевидец в группе «Екатеринбург — Серов» во «ВКонтакте». По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, что стало причиной происшествия.
В ГИБДД по Екатеринбургу порталу Е1 сообщили, что погибшему было 40 лет.
Видео с места происшествия опубликовал очевидец в группе «Екатеринбург — Серов» во «ВКонтакте». По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, что стало причиной происшествия.
В ГИБДД по Екатеринбургу порталу Е1 сообщили, что погибшему было 40 лет.
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