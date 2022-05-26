В Екатеринбурге водитель иномарки сбил двух мальчиков и скрылся с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Nissan Primera сбил двух 10-летних мальчиков и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Водная 26 мая. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, водитель Nissan Primera ехал по улице Водная со стороны Высотной в сторону Косарева и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. С места ДТП мужчина скрылся.В результате наезда два мальчика 10 лет получили травмы. Они пояснили своим родителем, что водитель остановился перед «зеброй» и они стали переходить дорогу. По словам мальчиков, мужчина смотрел в тот момент в другую сторону и махал своей дочери. Когда мальчики оказались рядом с автомобилем, водитель неожиданно начал движение и сбил их, а затем уехал.Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Им оказался 39-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он заявил, что не видел пешеходов, так как его ослепило солнце. Как произошло ДТП, мужчина пояснить не смог.В отношении водителя рассматриваются административные материалы за уезд с места ДТП и за непредоставление преимущества в движении пешеходам.