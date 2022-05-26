В Екатеринбурге водитель иномарки сбил двух мальчиков и скрылся с места ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Nissan Primera сбил двух 10-летних мальчиков и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на улице Водная 26 мая. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным, водитель Nissan Primera ехал по улице Водная со стороны Высотной в сторону Косарева и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. С места ДТП мужчина скрылся.
В результате наезда два мальчика 10 лет получили травмы. Они пояснили своим родителем, что водитель остановился перед «зеброй» и они стали переходить дорогу. По словам мальчиков, мужчина смотрел в тот момент в другую сторону и махал своей дочери. Когда мальчики оказались рядом с автомобилем, водитель неожиданно начал движение и сбил их, а затем уехал.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Им оказался 39-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он заявил, что не видел пешеходов, так как его ослепило солнце. Как произошло ДТП, мужчина пояснить не смог.
В отношении водителя рассматриваются административные материалы за уезд с места ДТП и за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
По предварительным данным, водитель Nissan Primera ехал по улице Водная со стороны Высотной в сторону Косарева и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. С места ДТП мужчина скрылся.
В результате наезда два мальчика 10 лет получили травмы. Они пояснили своим родителем, что водитель остановился перед «зеброй» и они стали переходить дорогу. По словам мальчиков, мужчина смотрел в тот момент в другую сторону и махал своей дочери. Когда мальчики оказались рядом с автомобилем, водитель неожиданно начал движение и сбил их, а затем уехал.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя. Им оказался 39-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он заявил, что не видел пешеходов, так как его ослепило солнце. Как произошло ДТП, мужчина пояснить не смог.
В отношении водителя рассматриваются административные материалы за уезд с места ДТП и за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
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