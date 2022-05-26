Автоледи сбила в Екатеринбурге велосипедиста, перевозившего ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Машиностроителей автоледи сбила велосипедиста, который перевозил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, женщина-водитель Honda Civic ехала по улице Машиностроителей со стороны Орджоникидзе в сторону 22-го Партсъезда и при повороте направо на улице Сергея Радонежского допустила наезд на велосипедиста.В результате ДТП пострадал двухлетний пассажир велосипеда. Его доставили в ДГКБ №9 с сотрясением головного мозга.За рулём иномарки находилась 41-летняя женщина. Стаж ее вождения составляет пять лет.