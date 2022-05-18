Буйных посетителей винного магазина в Верхней Пышме пришлось успокаивать силовикам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме вчерашний рабочий день для сотрудников магазина «ПивКо» закончился необычайно бурно. Группа посетителей из четырёх человек, как выяснилось, пришла не закупаться алкоголем, а побуянить.Молодые люди сначала хамили продавцам, а затем полезли в драку. Их удалось запереть внутри магазина. Но, не имея доступа к людям, драчуны начали срывать злость на интерьере и товарах. Они начали бить бутылки, скидывать на пол содержимое полок, пинать стены. Предпринимались ими и попытки прорваться наружу. Но излишне горячих парней удерживали до приезда группы быстрого реагирования, бойцы которой не без труда вывели их из помещения.Судя по неадекватному поведению «весёлой» четвёрки, буяны пребывали в не совсем трезвом состоянии. И то, что они приняли перед походом в «ПивКо», явно было чем-то «поядрёней» алкогольных напитков. Теперь верхнепышминский магазин подсчитывает убытки от их визита.