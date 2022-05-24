В Каменске-Уральском альпинистка сорвалась со скалы и погибла

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С Городских скал в Каменске-Уральском сорвалась альпинистка-любитель. Следственный комитет выясняется обстоятельства гибели женщины.Инцидент произошел вечером 25 мая. По предварительно информации, женщина вместе с единомышленниками занималась скалолазанием на Городских скалах. Когда альпинистка поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уже проведен осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы и осматривается оборудование, с помощью которого осуществлялось восхождения. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска установили личность погибшей. Ей оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения. По одной из версий, трагедия произошла из-за непредвиденно разблокировавшегося карабина.