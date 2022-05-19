Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 20 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажке на улице Бородина. Сообщение о возгорании поступило 25 мая в 21:25.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 20 квадратных метров повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже пятиэтажного муниципального дома.Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, в том числе трех детей. К счастью, при пожаре никто не пострадал.В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 21:42. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:12.