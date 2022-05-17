На улице Радищева в Екатеринбурге пикап сбил ребенка

09.21 Четверг, 26 мая 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Nissan Atlas сбил 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вчера, 25 мая.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель пикапа Nissan Atlas ехал по улице Радищева и допустил наезд на пешехода. Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии 11-летнего мальчика доставили в ДГКБ №9 с сочетанной травмой.

За рулем Nissan Atlas находился 56-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. Он пояснил, что во время движения неожиданно перед его машиной на дорогу выбежал мальчик. Водитель принял меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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