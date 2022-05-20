В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Красногвардейский Артемовского городского округа пропала 73-летняя Нина Георгиевна Филимонова (Ерохина). Ее местонахождение неизвестно с 21 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи женщина была одета в светло-бежевую куртку, черные штаны, красные сапоги и светло-серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Филимоновой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи женщина была одета в светло-бежевую куртку, черные штаны, красные сапоги и светло-серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Филимоновой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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