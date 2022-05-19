Сотрудники МЧС спасли в Кушве сорвавшихся со смотровой площадки женщин



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве две женщины вместе с собакой сорвались вниз со смотровой площадки. Их падение остановили растущие ниже деревья.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, инцидент произошел утром 25 мая. Две женщины любовались видами со смотровой площадки на Чумпинском карьере. Затем они перелезли через ограждение и сорвались вниз. За ними устремился и их пес.Падение троицы остановили растущие ниже деревья. Однако самостоятельно выбраться из западни они не смогли.Упавших женщин и пса спасли сотрудники МЧС. С помощью спасательных веревок один из пожарных спустился вниз и по очереди помог выбраться женщинам и собаке. Наверху врачи скорой помощи осмотрели спасенных. Женщины от госпитализации отказались.