Пьяный водитель BMW врезался в центре Екатеринбурга в автобус и легковушку



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед перекрестком Ленина – Бажова сегодня утром столкнулись BMW, Lada Vesta и автобус. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, около 07:15 водитель BMW ехал по улице Ленина со стороны Луначарского в сторону Бажова и перед перекрестком допустил столкновение с впереди стоящими автобусом автомобилем Lada Vesta.В результате ДТП пострадал водитель BMW 1999 года рождения. Его доставили в ГКБ №23 с различными травмами. Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, у водителя установлено алкогольное опьянение.