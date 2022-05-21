Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Это произошло из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок.Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, у пассажирки рейса Омск – Москва повысилось давление. В связи с этим самолет приземлился в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово женщину осмотрели медики и заключили, что она сможет продолжить полет.После этого самолет «Уральских авиалиний» вылетел в пункт назначения – Москву.