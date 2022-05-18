Насмерть сбившему мотоциклиста в Ирбите водителю ВАЗ вынесли приговор
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ирбите вынесли приговор водителю ВАЗ-211340, который насмерть сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Авария произошла 19 августа 2021 года. Водитель ВАЗ-211340 ехал по улицам Ирбита и на перекрестке Логинова – Мамина Сибиряка не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения 34-летний мотоциклист скончался от полученных травм через несколько дней. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.
Обвиняемый в ходе судебного разбирательства признал свою вину и частично возместил заявленный потерпевшими ущерб.
Ирбитский районный суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.
Авария произошла 19 августа 2021 года. Водитель ВАЗ-211340 ехал по улицам Ирбита и на перекрестке Логинова – Мамина Сибиряка не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения 34-летний мотоциклист скончался от полученных травм через несколько дней. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.
Обвиняемый в ходе судебного разбирательства признал свою вину и частично возместил заявленный потерпевшими ущерб.
Ирбитский районный суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.
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