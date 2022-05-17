Под Нижним Тагилом грузовой поезд наехал на «семерку»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 23 мая на перегоне Анатольская – Монщино под Нижним Тагилом грузовой поезд наехал на автомобиль ВАЗ-2107. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Автомобиль ехал через железнодорожный путь в месте, не оборудованным железнодорожным переездом. В результате машина получила сильные повреждения. Водитель «семерки» с места происшествия скрылся.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров в момент аварии не было в автомобиле. На место ДТП выезжала оперативно-следственная группа.Сейчас устанавливаются причины инцидента. Задержка движения поездов составила около двух часов. Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку.