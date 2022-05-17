Под Нижним Тагилом грузовой поезд наехал на «семерку»
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Вечером 23 мая на перегоне Анатольская – Монщино под Нижним Тагилом грузовой поезд наехал на автомобиль ВАЗ-2107. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Автомобиль ехал через железнодорожный путь в месте, не оборудованным железнодорожным переездом. В результате машина получила сильные повреждения. Водитель «семерки» с места происшествия скрылся.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров в момент аварии не было в автомобиле. На место ДТП выезжала оперативно-следственная группа.
Сейчас устанавливаются причины инцидента. Задержка движения поездов составила около двух часов. Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку.
Автомобиль ехал через железнодорожный путь в месте, не оборудованным железнодорожным переездом. В результате машина получила сильные повреждения. Водитель «семерки» с места происшествия скрылся.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров в момент аварии не было в автомобиле. На место ДТП выезжала оперативно-следственная группа.
Сейчас устанавливаются причины инцидента. Задержка движения поездов составила около двух часов. Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку.
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