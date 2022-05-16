В центре Екатеринбурга бездомные собаки напали на Тойоту и нанесли ущерб на десятки тысяч рублей

13.20 Понедельник, 23 мая 2022
Происшествия
Фото: предоставлено очевидцем
В центре Екатеринбурга три бездомные собаки напали на припаркованный во дворе автомобиль Тойота Королла. В результате машина получила несколько видимых повреждений. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила очевидица.

По словам местной жительницы, это произошло в пятницу, 20 мая, около 5 утра во дворе на улице Кузнечной. Она проснулась от громкого лая собак и шума под окнами. «Я подумала, что собаки на кого-то напали во дворе. Было слышно, что они что-то с остервенением грызут. Я посмотрела в окно и уже готова была вызвать полицию, но потом увидела, что три крупных бездомных пса напали на припаркованную иномарку. Прыгают на капот, пытаются грызть колеса, исцарапали передний бампер. Одна пыталась оторвать передний номер. Я первый раз видела, чтобы собаки напали на машину и с такой злобой грызли и кусали металл. Причем, стоявшие рядом машины они не тронули», — сказала екатеринбурженка. Когда она открыла окно (на первом этаже), собаки убежали.

Владелица Тойоты сказала «Вечерним ведомостям», что животные нанесли заметный ущерб иномарке, оторвали брызговик, оставили вмятины и глубокие следы от укусов и царапин на кузове, бампере и номере. Ущерб можно оценить в несколько десятков тысяч рублей.

«Я теперь в растерянности и даже не знаю, куда обращаться, чтобы попытаться возместить ущерб. В ТСЖ точно обращусь, потому что проблему надо решать. В нашем дворе ходят дети, и бездомные своры представляют для них опасность», — сказала хозяйка машины. Также она добавила, что не может объяснить, почему собаки из десятков машин, припаркованных во дворе, выбрали именно её иномарку.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости
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