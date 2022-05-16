В Екатеринбурге уже три недели ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 42-летний Роман Викторович Лачимов. Его местонахождение неизвестно со 2 мая.Приметы пропавшего: рост 185, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, темно-синий джемпер, черные джинсы и черные ботинки. С собой у него был черный рюкзак.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа Лачимова, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.