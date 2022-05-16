В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали два человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга столкнулись ВАЗ-11183 и Kia Rio. В ДТП пострадали два человека.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 22 мая около 22:00 водитель ВАЗ-11183 ехал по улице Учителей со стороны Вилонова в сторону Сулимова и при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio.В результате столкновения пострадали 44-летний водитель и 17-летняя девушка-пассажир ВАЗ. Их доставили в лечебные учреждения с различными травмами.