В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадали два человека
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга столкнулись ВАЗ-11183 и Kia Rio. В ДТП пострадали два человека.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 22 мая около 22:00 водитель ВАЗ-11183 ехал по улице Учителей со стороны Вилонова в сторону Сулимова и при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio.
В результате столкновения пострадали 44-летний водитель и 17-летняя девушка-пассажир ВАЗ. Их доставили в лечебные учреждения с различными травмами.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 22 мая около 22:00 водитель ВАЗ-11183 ехал по улице Учителей со стороны Вилонова в сторону Сулимова и при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio.
В результате столкновения пострадали 44-летний водитель и 17-летняя девушка-пассажир ВАЗ. Их доставили в лечебные учреждения с различными травмами.
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