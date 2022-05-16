Mercedes-Benz загорелся ночью в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Степана Разина загорелся Mercedes-Benz. Сообщение о пожаре поступило в 02:47.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади одного квадратного метра огонь повредил моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz A200.
На место происшествия выехали пять огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар потушили за три минуты.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади одного квадратного метра огонь повредил моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz A200.
На место происшествия выехали пять огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар потушили за три минуты.
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