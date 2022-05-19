В Екатеринбурге неизвестный сорвал номера с автомобилей
Происшествия
Фото: Виктор Норкин
В Екатеринбурге во дворе дома №17 по улице Тверитина неизвестный сорвал номера, как минимум, у 8 автомобилей.
Этот инцидент произошёл сегодня утром между 10.15 и 10.30. По словам местных жителей, полиция приехала на место происшествия только через час.
Задержать хулигана не удалось.
Этот инцидент произошёл сегодня утром между 10.15 и 10.30. По словам местных жителей, полиция приехала на место происшествия только через час.
Задержать хулигана не удалось.
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