В Екатеринбурге неизвестный сорвал номера с автомобилей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во дворе дома №17 по улице Тверитина неизвестный сорвал номера, как минимум, у 8 автомобилей.Этот инцидент произошёл сегодня утром между 10.15 и 10.30. По словам местных жителей, полиция приехала на место происшествия только через час.Задержать хулигана не удалось.