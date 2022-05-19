В Белоярском городском округе сгорели три частных дома

11.58 Воскресенье, 22 мая 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в Белоярском городском округе в деревне Шиши на улице Ленина случился крупный пожар, в результате которого сгорели три частных дома.

«Сообщение о возгорании поступило в 22.40. На площади 500 квадратных метров сгорели надворные постройки и три частных дома-дачи», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 16 человек личного состава. В 23.25 огнеборцам удалось локализировать пожар, а в 01.55 ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены лишь в 05.20.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:38 В Екатеринбурге ищут 34-летнию женщину, пропавшую 15 мая
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17:19 Представитель МИДа похвалила жителей Свердловской области за характер
16:24 У 165 жителей Свердловской области подтвердился COVID-19
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09:40 В Свердловской области ищут 43-летнего мужчину, пропавшего 19 апреля
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18:58 Ровно через месяц в Екатеринбурге начнётся показ новых спектаклей по уральской драматургии
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