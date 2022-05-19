В Белоярском городском округе сгорели три частных дома

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Белоярском городском округе в деревне Шиши на улице Ленина случился крупный пожар, в результате которого сгорели три частных дома.«Сообщение о возгорании поступило в 22.40. На площади 500 квадратных метров сгорели надворные постройки и три частных дома-дачи», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники и 16 человек личного состава. В 23.25 огнеборцам удалось локализировать пожар, а в 01.55 ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены лишь в 05.20.