В аварии в Свердловской области погибла 11-летняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 21 мая, в Свердловской области произошла авария, в результате которой погибла 11-летня девочка и пострадал 5-летний мальчик. ДТП произошло на 180-км трассы М-5 «Урал».Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 42-летний водитель «Mercedes-Benz» ехал из села Абрамово в Екатеринбург вместе со своими детьми, но из-за высокой скорости мужчина не справился с управлением – автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.Так как ни водитель, ни его несовершеннолетние пассажиры не были пристегнутыми ремнями безопасности, от удара их выкинуло из машины. В результате отец и его 5-летний сын получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, а 11-летняя дочь скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.