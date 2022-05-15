В Екатеринбурге в аварии рассёк лоб 17-летний пассажир

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 05.00 в Екатеринбурге возле дома №48 по улице Бакинских Комиссаров произошла авария, в результате которой пострадал 17-летний пассажир. С рваной раной лба его доставили в больницу.По предварительной информации, водитель «Kia Rio», в которой находился несовершеннолетний, неправильно выбрал дистанцию с впередиидущим «Kia Ceed» и допустил с ним столкновение при остановке на светофоре. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Как рассказал пострадавший, он заказал такси, чтобы доехать до дома. В салоне он находился на заднем пассажирском сидении слева пристегнутый ремнём безопасности. Сидел в кепке, наклонившись вперед. В момент столкновения ударился козырьком кепки о переднее сиденье, из-за чего рассёк лоб.Установлено, что водителем «Kia Rio» является 27-летний мужчина со стажем вождения 5 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.«Мужчина пояснил, что видел остановившийся перед светофором автомобиль "Kia Ceed», но не рассчитал дистанцию, поздно затормозил и допустил столкновение с ним», – рассказали в пресс-группе.Сотрудники полиции также выяснили, что 27-летний водитель осуществлял коммерческую перевозку пассажиров с водительским удостоверением иностранного государства, за что на таксиста составили административный материал.