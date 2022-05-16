Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 46-летний Анатолий Викторович Деревянных. Его местонахождение неизвестно с 27 апреля. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 186 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи мужчина был одет в черный свитер, коричневые джинсы и черные утепленные калоши.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анатолия Деревянных, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.