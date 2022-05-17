Пострадавшая от упавшего куска штукатурки екатеринбурженка добивается компенсации

12.21 Пятница, 20 мая 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На женщину в Октябрьском районе Екатеринбурга упал кусок штукатурки дома. Пострадавшая до сих пор не может получить компенсацию. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на екатеринбурженку.

Инцидент произошел 30 марта. Женщина возвращалась домой после работы. Она стояла у магазина и ждала такси, когда из-за сильного ветра на нее полетел кусок штукатурки с пятиэтажного дома.

«Управляющая компания мне даже не позвонила после этого. Более того, я только с третьего раза смогла зарегистрировать официальное обращение. Но и на него они не ответили в срок», – рассказала изданию пострадавшая.


Женщина одна воспитывает двоих детей и после случившегося осталась без заработка на две недели, потому что ушла на больничный. Она требует от компании, не уследившей за состоянием дома, выплатить ей 150 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на лечение и компенсация морального вреда. Но до сих пор коммунальщики ей ничего не перечислили.

В управляющей компании «Ремстройкомплекс» Е1 сказали, что компания в курсе ситуации, сейчас решается вопрос о сумме выплат. А после этого инцидента, по словам коммунальщиков, на фасаде дома был проведен ремонт.

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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