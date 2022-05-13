Площадь лесного пожара в Свердловской области составляет 60 га

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00:00 19 мая, площадь лесного пожара в Свердловской области увеличилась до 60 га. Вчера площадь пожара составляла еще 50 га.Всего в России действует 97 лесных пожаров на площади 41 866 га.