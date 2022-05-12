Мужчины на иномарках устроили драку со стрельбой на ВИЗе в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Сегодня днем на улице Токарей в Екатеринбурге произошел дорожный конфликт, переросший в массовую драку со стрельбой. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Судя по видео от очевидцев, участниками конфликта были мужчины из автомобилей BMW, Infiniti и Ford Focus. На видео слышны выстрелы, напоминающие звуки травматического пистолета.
Как пишет Е1, в левой двери автомобиля BMW есть вмятина от пули, а у одного из участников драки перебинтована рука.
В отделении по связям УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. На место происшествия уже прибыла группа немедленного реагирования.
Судя по видео от очевидцев, участниками конфликта были мужчины из автомобилей BMW, Infiniti и Ford Focus. На видео слышны выстрелы, напоминающие звуки травматического пистолета.
Как пишет Е1, в левой двери автомобиля BMW есть вмятина от пули, а у одного из участников драки перебинтована рука.
В отделении по связям УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №9. На место происшествия уже прибыла группа немедленного реагирования.
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