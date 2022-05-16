По факту поджога леса в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

12.56 Четверг, 19 мая 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту поджога леса на Чусовском тракте. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Екатеринбурга на Чусовском тракте при подъезде к СНТ «Легенда» поджег березу в лесу. Поджигателя удалось установить благодаря проезжавшим мимо дачникам.

Прокуратура направила в орган предварительного следствия материалы для дачи уголовно-правовой оценки. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога).

Поджигателю грозит штраф в размере миллиона рублей или в размере заработной платы либо лишение свободы на срок до восьми лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Серове осудят экс-заведующую детсадом за мошенничество на 4,2 млн рублей
16 мая 2022
В ДТП с грузовиками в Свердловской области погибли четыре человека
18 мая 2022
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении 60-летнего мужчины
14 мая 2022
В Екатеринбурге уголовное дело обвиняемого в педофилии тренера вернули в прокуратуру
17 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:29 Baden Family построит апарт-отель на озере Таватуй в Свердловской области
12:56 По факту поджога леса в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
12:22 «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Грозный
11:54 В Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в июне
11:29 Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев
10:57 Екатеринбурженке вынесли приговор за убийство сожителя
10:28 Производство самолетов «Байкал» запустят в Екатеринбурге
09:53 Из горящего дома в Богдановиче пожарные спасли четырех человек
09:21 В Свердловской области до конца недели ожидаются дожди и грозы
20:44 Сотрудник ГИБДД Нижнего Тагила попал вместе с «железным конём» под иномарку
20:31 Срок демонтажа временных трибун «Екатеринбург Арены» перенесли в шестой раз
20:19 Война пропагандиста с «Центром мерзотной либероты» продолжается, и кое-кто пытается на этом заработать
19:18 Алкоголик из Нижнего Тагила благодаря своей наглости выпил на халяву 8 бутылок водки
19:00 В Екатеринбурге рассказывают историю озеленения города
18:23 Против жителя Сысерти возбудили уголовное дело за попытку изнасилования девочки-подростка
17:55 В Свердловской области подтвердили еще 161 случай коронавируса
17:23 В Алапаевске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
16:54 Грозы и град ожидаются 19 мая в Свердловской области
16:21 В школах Екатеринбурга появятся профильные классы для программистов
15:50 Силовики задержали и.о. спикера думы Пышминского городского округа
15:23 Из Екатеринбурга в Архангельск запустили прямой рейс
14:55 Свердловский облсуд оставил в силе штраф Евгению Ройзману за дискредитацию ВС РФ
14:29 В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелся электрощит
14:21 «Святогор» помог обеспечить Красноуральск чистой питьевой водой
13:53 Для девятиклассников в Екатеринбурге прозвучал последний звонок
13:27 Движение на Кольцовской развязке в Екатеринбурге планируют открыть в августе
Все новости Свердловской области
12:57 Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
12:22 В Новосибирске прошли обыски у депутата горсовета, родственников депутатов и активистов
11:25 В КНДР выявили более 260 000 новых случаев COVID-19 за сутки
10:51 The Wall Street Journal: Google вывезла большую часть сотрудников из России
10:04 К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР
09:05 При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
18:17 Российский «Гугл» объявил о начале процесса банкротства
17:35 Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС
16:34 Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
15:57 В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
15:26 СМИ сообщили об очередной попытке поджога военкомата в России
13:51 Автоваз продлил простой для сотрудников из-за отсутствия комплектующих
12:40 На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек
12:20 Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
11:47 Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
11:05 Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме
10:00 РБК: «Тинькофф» должен вернуть клиенту деньги, списанные после выгодной конвертации в феврале
09:09 Канада запретила въезд в страну тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Путину
18:38 В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который обязывает чиновников вести соцсети
18:19 Володин назвал условия, при которых депутатов Госдумы могут командировать в Донбасс
17:51 В Финляндии 188 членов парламента из 199 проголосовали за вступление в НАТО
16:59 Псковский суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении учительницы математики
16:13 СМИ: в Иркутской области мужчина убил сестру, которая отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк»
15:04 Экс-полковник МВД Захарченко признан виновным в получении взяток в течение почти 10 лет
14:34 На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар, эвакуированы 250 горняков
14:05 В России не хватает жести для консервных банок, консервы подорожали на 30%
Все новости России и мира
13:29 Baden Family построит апарт-отель на озере Таватуй в Свердловской области
13:23 В Перми началось строительство муниципального дома на улице Чайковского
13:08 В Перми отметят День славянской письменности и культуры
12:56 По факту поджога леса в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
12:22 «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Грозный
11:54 В Нижнем Тагиле очистка Черноисточинского водохранилища начнется в июне
11:29 Денег на отпуск нет у 28% екатеринбуржцев
10:57 Екатеринбурженке вынесли приговор за убийство сожителя
10:28 Производство самолетов «Байкал» запустят в Екатеринбурге
09:53 Из горящего дома в Богдановиче пожарные спасли четырех человек
09:39 После вмешательства судебных приставов ООО «Порт Пермь» погасило задолженность
09:21 В Свердловской области до конца недели ожидаются дожди и грозы
20:44 Сотрудник ГИБДД Нижнего Тагила попал вместе с «железным конём» под иномарку
20:31 Срок демонтажа временных трибун «Екатеринбург Арены» перенесли в шестой раз
20:19 Война пропагандиста с «Центром мерзотной либероты» продолжается, и кое-кто пытается на этом заработать
19:18 Алкоголик из Нижнего Тагила благодаря своей наглости выпил на халяву 8 бутылок водки
19:00 В Екатеринбурге рассказывают историю озеленения города
18:23 Против жителя Сысерти возбудили уголовное дело за попытку изнасилования девочки-подростка
17:55 В Свердловской области подтвердили еще 161 случай коронавируса
17:23 В Алапаевске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
16:54 Грозы и град ожидаются 19 мая в Свердловской области
16:21 В школах Екатеринбурга появятся профильные классы для программистов
15:50 Силовики задержали и.о. спикера думы Пышминского городского округа
15:23 Из Екатеринбурга в Архангельск запустили прямой рейс
14:55 Свердловский облсуд оставил в силе штраф Евгению Ройзману за дискредитацию ВС РФ
14:29 В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелся электрощит
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK