По факту поджога леса в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту поджога леса на Чусовском тракте. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.Житель Екатеринбурга на Чусовском тракте при подъезде к СНТ «Легенда» поджег березу в лесу. Поджигателя удалось установить благодаря проезжавшим мимо дачникам.Прокуратура направила в орган предварительного следствия материалы для дачи уголовно-правовой оценки. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога).Поджигателю грозит штраф в размере миллиона рублей или в размере заработной платы либо лишение свободы на срок до восьми лет. Расследование уголовного дела продолжается.