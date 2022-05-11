Из горящего дома в Богдановиче пожарные спасли четырех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в двухэтажном доме на улице Мира в Богдановиче произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 22:42. Огнеборцы спасли из горящего дома четырех человек.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади пяти квадратных метров огонь повредил межэтажное перекрытие и стену квартиры на втором этаже муниципального жилого дома.Пожарные эвакуировали из дома 14 человек, в том числе четырех детей. Также огнеборцы спасли двух взрослых и двух детей с помощью спасательных устройств.В тушении пожара участвовали 12 спасателей. Открытое горение ликвидировали в 23:01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:02.