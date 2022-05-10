Сотрудник ГИБДД Нижнего Тагила попал вместе с «железным конём» под иномарку
Происшествия
Стоп-кадр видео ВК-сообщества Екатеринбург-Серов
Сегодня утром в Нижнем Тагиле мотоциклист на полном ходу влетел под легковой автомобиль. Инцидент произошёл примерно в 08:40 возле центральной проходной «Уралвагонзавода».
Виновником аварии признан водитель автомобиля «Шевроле». Он совершал поворот и должен был предоставить преимущество мотоциклисту, но не сделал этого. В результате мотоцикл марки «Suzuki» оказался под колёсами машины. Управлявший им мужчина ещё легко отделался — у него ушибы правого бедра и грудной клетки.
По иронии судьбы, попавший в ДТП мотоциклист оказался сотрудником ГИБДД муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское». Правда, в момент аварии он был не на службе и одет был в гражданское.
Виновником аварии признан водитель автомобиля «Шевроле». Он совершал поворот и должен был предоставить преимущество мотоциклисту, но не сделал этого. В результате мотоцикл марки «Suzuki» оказался под колёсами машины. Управлявший им мужчина ещё легко отделался — у него ушибы правого бедра и грудной клетки.
По иронии судьбы, попавший в ДТП мотоциклист оказался сотрудником ГИБДД муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское». Правда, в момент аварии он был не на службе и одет был в гражданское.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Житель Нижнего Тагила потушил пожар в коммуналке
17 мая 2022
17 мая 2022