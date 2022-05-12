В Алапаевске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске осудили виновника ДТП, в котором погибли два пассажира. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.26 сентября прошлого года обвиняемый вместе со своими знакомыми употреблял спиртное на остановке, а затем, находясь в состоянии опьянения, поехал на автомобиле Ford Focus. На переднем и заднем пассажирских сидениях автомобиля находились двое пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.На улице Ленина поселке Нейво-Шайтанский водитель превысил предельно допустимую скорость движения, потерял управления и допустил съезд с дороги в водосточную канаву с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.В результате аварии двое пассажиров иномарки погибли на месте происшествия.Водитель полностью признал свою вину. Алапаевский городской суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.Кроме того, по уголовному делу потерпевшими признаны два близких родственника погибших. Суд удовлетворил их исковые требования о возмещении морального вреда на сумму 200 тысяч рублей.