В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелся электрощит

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Вчера в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Таганской в Екатеринбурге загорелся электрощит. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.На место возгорания выехали три пожарные машины и восемь огнеборцев. Но, когда они прибыли, их помощь уже была не нужна – жильцы дома самостоятельно справились с огнем при помощи подручных средств.Огонь распространился всего на один метр. К счастью, пострадавших среди людей нет.