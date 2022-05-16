В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелся электрощит
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Таганской в Екатеринбурге загорелся электрощит. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место возгорания выехали три пожарные машины и восемь огнеборцев. Но, когда они прибыли, их помощь уже была не нужна – жильцы дома самостоятельно справились с огнем при помощи подручных средств.
Огонь распространился всего на один метр. К счастью, пострадавших среди людей нет.
На место возгорания выехали три пожарные машины и восемь огнеборцев. Но, когда они прибыли, их помощь уже была не нужна – жильцы дома самостоятельно справились с огнем при помощи подручных средств.
Огонь распространился всего на один метр. К счастью, пострадавших среди людей нет.
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