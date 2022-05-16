В ДТП с грузовиками в Свердловской области погибли четыре человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня на Новомосковском тракте фура протаранил Камаз. В результате ДТП погибли трое рабочих и водитель фуры. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительным данным, водитель фуры ехал со стороны Перми в сторону Екатеринбурга по Новомосковскому тракту и на территории Первоуральска допустил столкновение с Камазом, который находился на участке в связи с выполнением ремонтных работ на дороге.В результате аварии погибли водитель фуры и трое рабочих подрядной организации АО «Свердловскавтодор», выполнявших строительные работы на дороге.Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного ДТП. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.– Администрация и трудовой коллектив предприятия выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким погибших. Руководство организации окажет им содействие и всесторонне поможет в дальнейшем, – сообщили в АО «Свердловскавтодор».