Дебошир в трусах бегал по детской площадке в Екатеринбурге и бил машины

11.58 Среда, 18 мая 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге росгвардейцы задержали дебошира, который бегал в нижнем белье по детской площадке, приставал к ребятам и бил машины.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 17 мая на пульт дежурного пункта поступило сообщение из полиции о том, что во дворе дома по улице Постовского мужчина в неадекватном состоянии в нижнем белье бегает по детской площадке. Неизвестный приставал к детям, пытался схватить ребенка и бил припаркованные автомобили.

Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира и передали прибывшей бригаде скорой помощи. По поведению мужчины можно было предположить, что он находится под воздействием запрещенных веществ. Врачи доставили его в наркологическое отделение.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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