Дебошир в трусах бегал по детской площадке в Екатеринбурге и бил машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали дебошира, который бегал в нижнем белье по детской площадке, приставал к ребятам и бил машины.В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 17 мая на пульт дежурного пункта поступило сообщение из полиции о том, что во дворе дома по улице Постовского мужчина в неадекватном состоянии в нижнем белье бегает по детской площадке. Неизвестный приставал к детям, пытался схватить ребенка и бил припаркованные автомобили.Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира и передали прибывшей бригаде скорой помощи. По поведению мужчины можно было предположить, что он находится под воздействием запрещенных веществ. Врачи доставили его в наркологическое отделение.