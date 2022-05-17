Прокуратура заинтересовалась дракой двух воспитанников школы олимпийского резерва в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле поссорились два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Уралец». В результате 15-летний подросток получил телесные повреждения. Прокуратура проводит проверку по данному факту.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после тренировки по дзюдо в помещении спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» произошел конфликт между двумя воспитанниками. В результате драки 15-летний подросток получил телесные повреждения, с которыми обратился за медицинской помощью.
В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства инцидента, опросит сотрудников учреждения, а также изучит обстоятельства, предшествующие конфликту между воспитанниками спортивной школы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после тренировки по дзюдо в помещении спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» произошел конфликт между двумя воспитанниками. В результате драки 15-летний подросток получил телесные повреждения, с которыми обратился за медицинской помощью.
В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства инцидента, опросит сотрудников учреждения, а также изучит обстоятельства, предшествующие конфликту между воспитанниками спортивной школы.
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