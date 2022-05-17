Прокуратура заинтересовалась дракой двух воспитанников школы олимпийского резерва в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле поссорились два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Уралец». В результате 15-летний подросток получил телесные повреждения. Прокуратура проводит проверку по данному факту.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после тренировки по дзюдо в помещении спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» произошел конфликт между двумя воспитанниками. В результате драки 15-летний подросток получил телесные повреждения, с которыми обратился за медицинской помощью.В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства инцидента, опросит сотрудников учреждения, а также изучит обстоятельства, предшествующие конфликту между воспитанниками спортивной школы.