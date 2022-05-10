В Екатеринбурге 14-летний водитель питбайка пострадал в ДТП с автомобилем



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Двигаться на питбайке и другом подобном спортивном инвентаре по дорогам общего пользования запрещено. Для этого существуют специальные спортивные площадки. Родителям, разрешающим детям управлять мототехникой и не контролирующим их досуг, следует помнить, что ответственность за совершенные детьми ДТП будут нести именно они, – отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 14-летний водитель питбайка врезался в автомобиль Nissan Qashqai. Авария произошла вечером 17 мая на улице Буденного.По предварительным данным, водитель питбайка Kayo ехал по улице Буденного со стороны Красногвардейцев в сторону Толстого, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящий автомобиль Nissan Qashqai.В результате ДТП 14-летнего водителя питбайка доставили в больницу с травмами головы и переломом пальца.За рулем Nissan Qashqai находилась 43-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она рассказала, что стояла в ожидании зеленого сигнала светофора. В зеркале заднего вида женщина увидела, как водитель питбайка сначала ехал ближе к середине проезжей части, а потом резко повернул руль вправо и задел правую часть машины Nissan.