«Весёлая» троица устроила сегодня утром пострелушки по людям на улицах Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Для некоторых жителей Каменска-Уралського сегодняшнее утро запомнится неприятным опытом. Трое незнакомцев дали им почувствовать себя живыми мишенями.Стрельба велась на проспекте Победы со стороны компании из трёх людей — двух мужчин и их спутницы. К счастью, особой меткостью стрелки не отличились и обошлось без пострадавших. Но кто-то из прохожих всё же догадался вызвать полицию.Прибывший на место событий наряд задержал одного из «весёлой» троицы — 41-летнего мужчину. При нём был найден пневматический пистолет. Мотивы его поступка не разглашаются, но известно, что ранее задержанный был уже судим. Сейчас его ждёт наказание за мелкое хулиганство, — сообщает городской интернет-портал Каменска-Уральского KU66.RU.