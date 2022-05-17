В выходные в пожаре погиб пожилой житель посёлка Новоасбест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воскресным вечером, 15-го мая, возник пожар в жилом доме посёлка Новоасбест, что под Нижним Тагилом. После того, как огонь был потушен, в одной из квартир было найдено бездыханное тело пожилого хозяина жилплощади.Как выяснилось позже, возгорание в доме №3 по улице Ленина возникло из-за неисправной проводки. В пожарную часть обратились соседи погибшего, почувствовавшие сильный запах дыма. Их звонок поступил в пожарно-спасательный отряд №9 в 20:50. По прибытии на место происшествия, огнеборцы эвакуировали жители остальных квартир в доме — всего 10 человек, в числе которых было двое несовершеннолетних. Хозяина горящей квартиры спасти не успели — он задохнулся, надышавшись ядовитых продуктов горения.По словам пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, погибшему было 78 лет. Пенсионер проживал в квартире один.