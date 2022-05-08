Житель Нижнего Тагила потушил пожар в коммуналке

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Вечером 16 мая в Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Жуковского, 13. В коммунальной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома огонь повредил имущество на площади шести квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.На тушение пожара выехали девять огнеборцев. Но когда они прибыли, пожар был уже потушен соседями.Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС, соседка почувствовала запах гари и сообщила об этом мужу. Он отправил детей на улицу, а сам выломал дверь горевшей квартиры и самостоятельно потушил огонь подручными средствами.«Мужчина схватил первую попавшуюся под руки емкость, которой оказался таз, и начал заливать огонь водой», – сообщили ИА «Все новости» в пожарно-спасательной службе.Владельца жилья дома не оказалось. В МЧС предполагают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания удлинителя. Дознаватели разбираются в причинах пожара.