Житель Нижнего Тагила потушил пожар в коммуналке

15.52 Вторник, 17 мая 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вечером 16 мая в Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Жуковского, 13. В коммунальной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома огонь повредил имущество на площади шести квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На тушение пожара выехали девять огнеборцев. Но когда они прибыли, пожар был уже потушен соседями.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС, соседка почувствовала запах гари и сообщила об этом мужу. Он отправил детей на улицу, а сам выломал дверь горевшей квартиры и самостоятельно потушил огонь подручными средствами.

«Мужчина схватил первую попавшуюся под руки емкость, которой оказался таз, и начал заливать огонь водой», – сообщили ИА «Все новости» в пожарно-спасательной службе.

Владельца жилья дома не оказалось. В МЧС предполагают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания удлинителя. Дознаватели разбираются в причинах пожара.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алина Ворванина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В ангаре на улице Горнистов в Екатеринбурге произошёл пожар
08 мая 2022
На территории «Баден-Бадена» в Екатеринбурге произошел пожар
10 мая 2022
Из задымленного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек
11 мая 2022
Один лесной пожар продолжает действовать в Свердловской области
17 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:27 Штормовое предупреждение на 18 мая объявили в Свердловской области
15:52 Житель Нижнего Тагила потушил пожар в коммуналке
15:23 Депутаты ЕГД направили жалобы ветеранов на Владимира Соловьева в прокуратуру
14:46 Под Нижним Тагилом заблудившаяся туристка провалилась в болото
14:21 В Свердловской области подтвердили 155 новых случаев COVID-19
14:00 В Екатеринбурге уголовное дело обвиняемого в педофилии тренера вернули в прокуратуру
13:22 Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий приедет в Екатеринбург
12:57 Один лесной пожар продолжает действовать в Свердловской области
12:23 Прокуратура проводит проверку по факту излива канализационных вод в реку Балтым
11:55 У троллейбуса взорвалось колесо на перекрестке в Екатеринбурге
11:29 В Свердловской области пропали два нуждающихся в медицинской помощи человека
10:54 На Эльмаше в Екатеринбурге перекресток залило водой
10:21 Группа подростков избила мужчину в Нижнем Тагиле
09:56 Сбежавшего из психбольницы опасного преступника в Екатеринбурге нашли
09:22 Водитель грузовика сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста
21:07 Свердловские врачи рассказали о спасении в начале мая пожилого физкультурника
20:39 В Карпинске маленький мальчик выпал из окна жилого дома
20:23 В парке «Народный» Нижнего Тагила появились деревья в память погибших силовиков
19:38 В Ревде осудили двух торговок немаркированными сигаретами
19:11 Воскресным утром в Краснотурьинске пожарные отбили от огня автомобиль
18:37 Города Свердловской области примут участие в уральском кинофестивале
17:53 У здания мэрии Екатеринбурга старые ели заменят на новые
17:29 Отец девятимесячного ребенка погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
16:59 Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился в ЛНР
16:22 В столице Урала на месяц перекроют переулок Столярный
15:57 В Екатеринбурге у обелиска «Европа – Азия» начали благоустраивать территорию
Все новости Свердловской области
16:13 СМИ: в Иркутской области мужчина убил сестру, которая отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк»
15:04 Экс-полковник МВД Захарченко признан виновным в получении взяток в течение почти 10 лет
14:34 На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар, эвакуированы 250 горняков
14:05 В России не хватает жести для консервных банок, консервы подорожали на 30%
13:29 Прокуратура потребовала у независимого профсоюза СМИ данные о публикациях и выступлениях с 2019 года
11:52 В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов
11:27 Forbes Russia с июня приостановит выпуск печатной версии, ставшей убыточной
10:50 Суд признал, что мэрия Барнаула незаконно отказала коммунистам в пикете против повышения цен
10:25 Губернатор Курской области сообщил об обстреле Алексеевки из крупнокалиберного оружия
10:16 Власти Мали заявили о предотвращении государственного переворота
09:44 Протестующие в Иране вышли с политическими лозунгами на фоне роста цен на продукты
08:41 В России хотят создать новое движение детей и молодежи в столетие пионерии
18:23 Ввоз электронных гаджетов в Россию будет упрощён
18:17 Скончался самый знаменитый тренер России по хоккею с мячом
18:13 Апелляционный военный суд отказался смягчать приговор по «делу канских подростков»
17:10 Отечественный магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке перед открытием
17:02 Житель Кузбасса отсудил у самарского автодилера почти 3 миллиона рублей
16:57 Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки и выпускные вечера очно
16:55 Школы и детсады Хабаровска эвакуированы из-за сообщений о бомбе. Это 18-й случай за полгода
16:44 На красноярского журналиста завели административное дело по статье о дискредитации российской армии
15:08 В ЦБ рассказали о способе борьбы с мошенниками с помощью задержки денежных переводов на два дня
13:50 Бывший депутат Госдумы получил 2,5 года колонии за драку с полицейским
13:42 Во Владивостоке за осквернение памятника Зорге отправили в СИЗО женщину
13:10 Мэр Ярославля объявил об уходе с поста
13:03 Главный синоптик «Фобоса» прогнозирует умеренно тёплое лето в России.
12:54 Аэропорты РФ просят разрешение у Минтранса на использование устаревшего оборудования для досмотра
Все новости России и мира
16:27 Штормовое предупреждение на 18 мая объявили в Свердловской области
15:52 Житель Нижнего Тагила потушил пожар в коммуналке
15:51 Филипп Чижевский проведет мировую премьеру в Пермской опере
15:23 Депутаты ЕГД направили жалобы ветеранов на Владимира Соловьева в прокуратуру
14:46 Под Нижним Тагилом заблудившаяся туристка провалилась в болото
14:21 В Свердловской области подтвердили 155 новых случаев COVID-19
14:15 ПЦБК ежегодно высаживает в Прикамье около 2 млн хвойных деревьев
14:09 Жителя Прикамья обвиняют в заведомо ложном доносе
14:00 В Екатеринбурге уголовное дело обвиняемого в педофилии тренера вернули в прокуратуру
13:53 Пермь примет Суперфинал «Золотой шайбы»
13:22 Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий приедет в Екатеринбург
12:57 Один лесной пожар продолжает действовать в Свердловской области
12:23 Прокуратура проводит проверку по факту излива канализационных вод в реку Балтым
11:55 У троллейбуса взорвалось колесо на перекрестке в Екатеринбурге
11:29 В Свердловской области пропали два нуждающихся в медицинской помощи человека
10:54 На Эльмаше в Екатеринбурге перекресток залило водой
10:21 Группа подростков избила мужчину в Нижнем Тагиле
09:59 В Прикамье перспектива уголовного преследования стала для директора ООО стимулом для погашения долгов
09:56 Сбежавшего из психбольницы опасного преступника в Екатеринбурге нашли
09:22 Водитель грузовика сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста
21:07 Свердловские врачи рассказали о спасении в начале мая пожилого физкультурника
20:39 В Карпинске маленький мальчик выпал из окна жилого дома
20:23 В парке «Народный» Нижнего Тагила появились деревья в память погибших силовиков
19:38 В Ревде осудили двух торговок немаркированными сигаретами
19:11 Воскресным утром в Краснотурьинске пожарные отбили от огня автомобиль
18:37 Города Свердловской области примут участие в уральском кинофестивале
Все новости
15:42
13/05
 Болельщики обвинили тренера «Локомотива» в расизме из-за его фразы в отношении волейболистки «Уралочки»
14:09
13/05
 В Свердловской области у общественника, который судится с местными чиновниками, сгорел дом почти дотла
15:34
6/05
 Екатеринбургский адвокат попросил прокуратуру проверить «источники сверхдоходов» мэра города Алексея Орлова
19:40
5/05
 Депутата Екатеринбургской городской думы могут оштрафовать по статье о дискредитации российской армии
19:11
2/05
 В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками
23:18
30/04
 На Урале во время противопожарного режима горят остатки пиломатериалов рядом с лесом
11:30
30/04
 Под Екатеринбургом при пожаре погибли три человека, из них двое детей, ещё пятеро пострадали
19:16
26/04
 «Вечерние ведомости» обвиняют в дискредитации российской армии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK