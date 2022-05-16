Под Нижним Тагилом заблудившаяся туристка провалилась в болото

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в районе реки Чауж девушка провалилась в болото. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила.Супружеская пара отправилась с ночевкой в лес под Нижним Тагилом. По дороге домой они заблудились и забрели на болото, где девушка провалилась. Ее по пояс засосало в топь.Мужчина не смог вытащить девушку, поэтому оставил ее и сам пошел искать выход из леса. Перед этим он вызвал на место спасателей.«Вызов поступил в семь часов вечера. На место выехали четыре спасателя. Они [туристы] настолько вымотались, что мужчина даже бросил рюкзак с вещами, попросту не мог дальше идти с ним из-за утомления. Девушку засосало по пояс. Он [муж] оставил её в болоте и пошёл искать выход, потому что вместе они уже не могли передвигаться», – рассказал Е1 директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин.Специалистам удалось вытащить девушку, а также вывести в безопасное место мужчину. После этого они вынесли вещи туристов, которые те оставили из-за усталости.