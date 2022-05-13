Один лесной пожар продолжает действовать в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00:00 17 мая, в регионе действует один природный пожар на площади семь га в Безречном на территории Березовского городского округа.Всего в России зафиксировано 95 лесных пожаров общей площадью 28 677 га.