У троллейбуса взорвалось колесо на перекрестке в Екатеринбурге

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

У троллейбуса №11 во время движения в Екатеринбурге взорвалось колесо. Оно отлетело от троллейбуса и приземлилось на дорогу рядом с машинами.Троллейбус проезжал перекресток Бардина – Чкалова. В это время лопнула задняя левая покрышка, из-за чего колесо вылетело на дорогу. Колесо никого не задело. Пострадавших нет, пишет Е1.Взрыв покрышек случается не первый раз в Екатеринбурге. Многие троллейбусы находятся в изношенном состоянии. В мэрии ранее сообщали, что есть шанс на обновление электротранспорта по программе «Безопасные качественные дороги». Однако в начале мае появилась информация, что замены троллейбусов не будет.